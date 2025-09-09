قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صرح صناعي.. نقيب العاملين بالبترول يزور شركة بتروكيماويات الإسكندرية

المشاركون في الجولة الميدانية بشركة البتروكيماويات المصرية
المشاركون في الجولة الميدانية بشركة البتروكيماويات المصرية
الديب أبوعلي

قام المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بزيارة ميدانية إلى شركة البتروكيماويات المصرية بمحافظة الإسكندرية، حيث كان في استقباله الكيميائي أحمد موقع، رئيس الشركة، وعدد من قياداتها التنفيذية.

جاءت الزيارة في إطار حرص النقابة العامة على متابعة أوضاع العاملين والتواصل المباشر مع إدارات الشركات لتعزيز بيئة العمل، وتذليل أي معوقات قد تواجه العاملين، فضلًا عن دعم التعاون المشترك الذي يحقق صالح العمال ويرفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأكد المحاسب عباس صابر، أن النقابة تسعى دائمًا لمد جسور التعاون مع إدارات الشركات بما يضمن تحسين بيئة العمل وتطوير قدرات العاملين. وشدد على أن قطاع البترول والبتروكيماويات يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن النقابة العامة لن تدخر جهدًا في دعم أبناء القطاع والوقوف إلى جانبهم في مواقع العمل المختلفة.

من جانبه، أشار الكيميائي أحمد موقع، رئيس الشركة، إلى حرص الإدارة على دعم العاملين وتطوير بيئة العمل، مؤكدًا أن نشاط الشركة يمثل أهمية استراتيجية في دعم الصناعات الوطنية وزيادة قدرات التصدير.

وأضاف أن العمال هم الثروة الحقيقية للشركة وركيزة نجاحها، وأن الإدارة تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية وفق أحدث المعايير العالمية، مع تعزيز خطط التوسع المستقبلية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأوضح المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة، أن النقابة تضع مصلحة العاملين في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، وتوفير كافة أشكال الدعم، مؤكدًا أن النقابة لا تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق العمال بكافة الوسائل القانونية والتنظيمية.

وفي كلمته، أعرب حسن هريدي، رئيس اللجنة النقابية بشركة البتروكيماويات المصرية، عن اعتزازه بزيارة رئيس النقابة العامة وقياداتها للشركة، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل دعمًا كبيرًا للعاملين ودافعًا قويًا للجنة النقابية لمواصلة جهودها في خدمة العمال وحماية حقوقهم.

رافق رئيس النقابة العامة وفد من قيادات النقابة ضم: المحاسب أحمد السروجي الأمين العام، أشرف المحروقي نائب أول الرئيس، أحمد مبارك نائب الرئيس، حسام فاروق نائب الرئيس، محمد يسري نائب الرئيس، محسن جبر الأمين العام المساعد، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي، وعلاء زكي أمين العضوية والإسكان ، هشام رشدى نائب رئيس أمانة العروض، حامد عيد نائب رئيس المركز الإعلامي، أسامة القلماوي عضو المركز الإعلامي، محمد عشيبه عضو المركز الإعلامي.

شملت الزيارة تفقد المبنى الإداري للشركة، وافتتاح معرض للأدوات والمستلزمات المدرسية بالتعاون مع دار المعارف خلال الفترة من 8 حتى 22 سبتمبر بنظام تقسيط ميسر للعاملين، إلى جانب تفقد مصنع الكلور والصودا الكاوية وشرح نشاطه كيميائي هشام عبد القادر، ومصنع الفينيل كلوريد مونمر VCM وشرحه كيميائي رجب عبده، ومصنع البولي فينيل كلوريد PVC وشرحه كيميائي وليد سليط، والورش الرئيسية للشركة وشرحها المهندس محمد عادل طلبة، والإدارة الطبية وقسم الطوارئ والعيادة وشرحها الدكتور حازم عبد القادر، ونادي البتروكيماويات والملاعب وشرحها محمود جلال، فضلًا عن تفقد المساجد ومهبط الطيران.

حضر اللقاء من جانب إدارة الشركة: المهندس خالد عبد المعبود، الكيميائي عماد محمد غباشي، محمد غنام، محمد كمال، سامح عبد الرحيم، المحاسب أشرف جلال المنيري، المهندس محمد عبد الدايم، المهندس محمد عبدالله، عز أبو العز، الكيميائي رضا مجر، أحمد عبد العظيم، وأحمد حلمي.

كما شارك من مجلس إدارة الشركة: عصام ترك، وائل يسري، السيد عبد العال، والمهندس أحمد جمال، ومن اللجنة النقابية: حسن هريدي رئيس اللجنة، والأعضاء محمد خميس، رمضان محمود، أحمد عز، منال الليثي، طه إبراهيم، ماجد محمد، وجمال أبو الخير.

شركة البتروكيماويات المصرية النقابة العامة للعاملين بالبترول محافظة الإسكندرية قطاع البترول والبتروكيماويات المستلزمات المدرسية البتروكيماويات

