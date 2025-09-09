سيناريوهات تأهل مصر إلى كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتربع الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي خسارة، وبفارق 5 نقاط عن وصيفه بوركينا فاسو.

ومع اقتراب نهاية التصفيات، باتت كل الأنظار موجهة إلى هذه المباراة التي قد تحسم بطاقة العبور مبكرًا.

سيناريوهات التأهل

الفوز: يضمن لمنتخب مصر التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركاته في أعوام 1934 و1990 و2018.

التعادل: يبقي مصر في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط، وهو فارق مريح قبل جولتين من النهاية، خاصة أن مباراتيها المتبقيتين ستكونان أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

الخسارة: يقلص الفارق مع بوركينا فاسو إلى نقطتين فقط، لكن الفراعنة يظلون في موقف قوي نظرًا لسهولة مواجهاتهم المقبلة مقارنة بمنافسهم المباشر.



وكانت مصر قد حسمت مباراة الذهاب في القاهرة بالفوز 2-1، وهو ما يمنحها أفضلية معنوية قبل موقعة العودة.

ويعتمد المنتخب على أبرز نجومه بقيادة محمد صلاح، هداف التصفيات برصيد 7 أهداف، إلى جانب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي، الذي سجل 5 أهداف حتى الآن.

وبهذا المشهد، يقف المنتخب المصري على بُعد خطوة واحدة من اللحاق بالمغرب وتونس، اللذين ضمنا مقعديهما في المونديال، ليواصل الفراعنة حلمهم في كتابة فصل جديد بتاريخ الكرة المصرية.