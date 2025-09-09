إبراهيم عبد الجواد: الأخبار اللي جاية من معسكر المنتخب مطمئنة

طمأن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد جمهور منتحب مصر بشأن مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع فيسبوك:"الاخبار اللي جاية من معسكر المنتخب مطمئنة وان شاء الله بكرة نحسم التأهل لكأس العالم".

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية ساخنة ودرجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفراعنة في موقعة قد تكون حاسمة لمسار التأهل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، مع احتمالية طفيفة لإجراء تعديل تكتيكي على الخطة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد هاني – نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) – أحمد سيد زيزو – محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

وفي حال اعتماد حسام حسن على طريقة 3-5-2 قد يضطر للتخلي عن مهاجم صريح والدفع بلاعب إضافي في الوسط، من أجل فرض سيطرة أكبر على منطقة المناورات وتقليل خطورة هجمات أصحاب الأرض.

أجواء اللقاء وتحديات خارج الملعب

المباراة ستُقام في الرابعة عصرًا بتوقيت واجادوجو (السابعة مساءً بتوقيت القاهرة)، وسط حضور جماهيري مكثف وحماس منقطع النظير من أنصار «الخيول» البوركينية الذين يطمحون في تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع منتخب مصر إلى نقطتين فقط، وهو ما يعيد المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال حتى الجولات الأخيرة.