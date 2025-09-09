مهيب عبد الهادي: يا رب النصر والصعود لكأس العالم

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي منشوراً مباراة منتخب مصر اليوم أمام بوركينا فاسو.

وكتب مهيب عبد الهادي:"يارب النصر لمصر في مباراة اليوم والصعود لكاس العالم".

وحرص الناقد الرياضي فتحي سند، على دعم المنتخب الوطني، قبل المواجهة الهامة أمام بوركينا فاسو المقرر لها اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.



وكتب سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل التوفيق لرجال منتخبنا الوطني في مواجهة بوركينا فاسو.. كأس العالم يا رجالة.. إن شاء الله الحسم يكون النهاردة ".



يدخل المنتخب الوطني مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية ساخنة ودرجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفراعنة في موقعة قد تكون حاسمة لمسار التأهل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، مع احتمالية طفيفة لإجراء تعديل تكتيكي على الخطة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد هاني – نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) – أحمد سيد زيزو – محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

