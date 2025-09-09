إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم بوقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن "مسئول إسرائيلي" أن "الانفجارات في الدوحة كانت عملية اغتيال دقيقة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس".