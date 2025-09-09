لماذا نحتفل بعيد الفلاح؟ أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يوم الفلاح يمثل أهمية خاصة في حياة مصر، موضحًا أن الفلاح قائم في محرابه بعمله وزراعته، وله عند الله الثواب الجزيل.

وأضاف عبد السميع، خلال تصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده"، مشيرًا إلى أن الإسلام رفع من قيمة العمل والاجتهاد، وضرب المثل بالرجل الذي يعمل لينفق على غيره، معتبرًا أن هذا خير عند الله من العابد الذي لا يعمل.

وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثّ على الزراعة حتى في أشد الظروف، فقال: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها"، لافتًا إلى أن هذا يبين قيمة أن يزرع الإنسان ليأكل غيره، وأن الفلاح جندي في ميدان إطعام الناس وتعمير الأرض.

وأشار أمين الفتوى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صافح رجلًا ووجد في يده أثر العمل الشاق قال: "هذه يد يحبها الله ورسوله"، مؤكدًا أن الأحاديث والآيات القرآنية تؤكد قيمة العمل، وبخاصة في مجال الزراعة، لما له من أثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى الاستيراد.

وأكد الدكتور محمد عبد السميع، على أن المسلم يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام، لكن من أعظم القربات أن يعمل بنيّة إطعام غيره وتعمير الأرض، معتبرًا أن الفلاح نموذج عملي لهذه القربة العظيمة.

