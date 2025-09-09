قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بعيد الفلاح الثالث والسبعين بالقرية الأولمبية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء الاحتفال عيد الفلاح الثالث والسبعين، إحياءً لذكرى صدور أول قانون للإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢، وذلك بالقاعة الرئيسية بالقرية الأولمبية.

بحضور الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، المهندس عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن مدير شئون التعاون الزراعي، الدكتور سيد خليل مبارك نقيب الزراعيين، عربي مجاهد نقيب الفلاحين، محمد محمود محمد فيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية، خالد محمد محمود فراج رئيس مجلس جمعية الخضر والفاكهة التعاونية، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية والفلاحين وبعض العاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ أشرف عدلي.

تلا ذلك استعراض لفيديو لإنجازات مديرية الزراعة بالمحافظة، كما تم تكريم بعض النماذج الناجحة من المزارعين وإهدائهم شهادات تقدير وهدايا رمزية، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التميز.

وأكد محافظ الإسماعيلية في كلمته على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للقطاع الزراعي والمزارعين وإطلاق العديد من المبادرات في القطاعين الزراعي والحيواني والتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في منظومة الري الحديث.

وأشار أكرم إلى دور الفلاح في دعم الاقتصاد المصري وحفظ الأمن الغذائي من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وفي مقدمتها القمح، مضيفًا أن المانجو أصبحت من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من ٣٦٪ من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر مما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أساسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي.

وأضاف أكرم أن الإسماعيلية تنتج أكثر من ٧٢٠ ألف طن من المانجو سنويًا، على مساحة تقارب ١٢٠ ألف فدان، مما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليًا وعالميًا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو ٤٠ ٪ من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى ٥٠ دولة، أهمها السعودية والخليج تركيا البرازيل حيث تصدر الإسماعيلية فقط ٢٦ ألف طن من المانجو الطازج و٥٥ ألف طن مصنع.

وأشاد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية بدعم ورعاية محافظ الإسماعيلية للقطاع الزراعي واهتمامه البالغ بقضايا ومشاكل المزارعين وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التي تواجههم وتفعيل الخريطة الرقمية للمساحات المنزرعة بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الاحتفال، كرم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وكيل وزارة الزراعة تقديرًا لجهوده، كما قدم محافظ الإسماعيلية درع الفلاح للمزارعين بالمحافظة ويتسلمها عنهم الحاج محمد محمود محمد فيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية.

وأهدى كلًا من الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية والمهندس عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن مدير شئون التعاون الزراعي، درعًا تذكريًا لمحافظ الإسماعيلية؛ تقديرًا لجهوده في دعم الزراعة والمزارعين بالمحافظة.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

