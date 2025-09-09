الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب، خلال الاتصال، عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد على تضامن مصر الكامل، قيادةً وشعبًا، مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. كما أكد سيادته دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سمو أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أطلع الأمير الرئيس على آخر مستجدات الأوضاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي السافر، وتوافق الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الفاضح، وضمان محاسبة المتورطين فيه، باعتباره انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة قطر، وضرورة وقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول، حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.