الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس "قناة السويس" يتفقد أعمال بناء الوحدات البحرية بمصنع مصر لبناء القاطرات بسفاجا

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن مصنع مصر لبناء القاطرات بسفاجا يعد تجسيدًا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص والعمل الوطني المشترك نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة، وتحقيق المتطلبات التنموية من تلبية احتياجات السوق المحلي وخلق فرص عمل للشباب. 
جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة قناة السويس أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة بمصنع مصر لبناء القاطرات بسفاجا، والمقام بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث كان في استقباله مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.
وقال رئيس الهيئة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- إن الزيارة تهدف إلى المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على مستجدات عملية بناء خط الإنتاج الأولي للقاطرات "عزم" من طراز " Rastar 3200-W" بقوة شد 90 طنا والتي يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال بناء سفن الصيد أعالي البحار وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال صيد الأسماك.
بدأت الجولة، بتفقد ربيع للأعمال الإنشائية بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة (Egypt Yachts)، حيث وجه بتسريع وتيرة العمل لاستكمال الأعمال الإنشائية المتبقية، وذلك بالتوازي مع بدء تجهيز أعمال التوريد للمعدات والآلات الخاصة بالمصنع ضمن خطة عمل تستهدف تشغيله خلال العام المقبل. 
عقب ذلك، اطلع ربيع على مستجدات أعمال بناء القاطرات البحرية التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بمصنع مصر لبناء القاطرات، حيث يجري العمل لاستكمال بناء 8 قاطرات بحرية من طراز "عزم" من إجمالي 10 قاطرات، وذلك بعد تسليم القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2". 
وتعرف رئيس الهيئة على نسب الإنجاز الخاصة بمعدلات بناء سفن الصيد أعالي البحار، حيث يتم العمل بالتوازي على تجميع الأجزاء المعدنية المكونة لبدن 4 سفن من إجمالي 12 سفينة صيد مماثلة لسفينة الصيد "رزق 1" سيتم بناؤهم تباعا.
وتفقد أعمال بناء عدد من الوحدات البحرية، حيث تابع أعمال بناء يخت سياحي طوله 38 مترا بتصميم مميز يتكون من جناح رئيسي وأربع غرف فرعية، كما تفقد لنشين بتصميم خاص من الخشب والفايبرجلاس سيتم تشغيلها لخدمة أغراض السياحة البحرية بقناة السويس. 
وشملت الجولة التفقدية التوسعات الإنشائية الجديدة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث تفقد رئيس الهيئة أعمال إنشاء مبنى إداري جديد مكون من ثلاثة طوابق، ومصنعًا للدهانات على مساحة 6 آلاف متر مسطح، بالإضافة إلى أعمال التوسعات بساحة الترسانة. 
وأوضح رئيس الهيئة، أن مصنع مصر لبناء القاطرات يستهدف تحقيق المعادلة الصعبة ببناء الوحدات البحرية بجودة عالمية وأسعار تنافسية في وقت قياسي، بما يسهم نحو فتح أسواق جديدة للتصدير وجذب عملة صعبة. 
من جانبه.. أوضح رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر مصطفى الدجيشي، أن عملية بناء القاطرات "عزم" تسير بخطوات متسارعة ضمن الجدول الزمني، حيث من المقرر تدشين القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4"، في بداية أكتوبر المقبل. 
وأشار إلى أن أعمال بناء سفن الصيد أعالي البحار تشهد تقدما ملحوظا في معدلات التنفيذ، حيث من المقرر تدشين أول سفينتي صيد أعالي بحار خلال شهر ديسمبر القادم، على أن يعقب ذلك تدشين سفينة صيد كل 4 أشهر. 
وأضاف أن سفينة الصيد "رزق 1" تستعد للقيام برحلتها البحرية الأولى للصيد في أعالي البحار والمياه الدولية بعد الاتفاق مع شركة "Atlantic dawn group" الأيرلندية على صيد 4 آلاف طن من الأسماك السطحية بمنطقة غرب أستراليا.

