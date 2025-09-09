رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر

أكدت رئاسة الجمهورية، أن العدوان الإسرائيلي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت رئاسة الجمهورية، إن الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر.

وأضافت: "هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وتابعت رئاسة الجمهورية: “نتضامن مع قطر وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي”.