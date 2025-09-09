سونيا الحبال: مواليد أيام 10 و20 و30 عنصرهم الخشب ولونهم الداعم الأخضر

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن تاريخ الميلاد وألوان الملابس يعدان من الأسرار الأساسية لطاقة الإنسان، موضحة أنه لا أحد يدرك ذلك بشكل كافٍ.

وتابعت خبيرة الطاقة، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتداء الإكسسوارات التي تحتوي على معادن يسهم في تقوية طاقة الفتيات.

وأشارت إلى أن مواليد أيام 10 و20 و30 ينتمون إلى عنصر الخشب، وأن اللون الأخضر يمثل اللون الداعم لهم، لافتةً إلى أن اختيار الملابس والأغراض ذات الألوان المناسبة يساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية.

وأضافت الحبال: "نحن عبارة عن مجموعات طاقة، ونعمل على تعديلها بنسب متوازنة"، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية الصلاة، والاقتراب من الله، ومساعدة الآخرين لفتح الطاقة الروحانية للفرد.

