سونيا الحبال: مواليد يوم 8 يحبون الحياة وعندهم طاقة المال والقوة

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن رقم 4 يرتبط ببرج العذراء، ويمنح مواليده قدرة كبيرة على التنظيم والعملية، إلى جانب حرصهم على مساعدة الآخرين والمقربين منهم.

وتابعت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن رقم 5 يرمز إلى الحركة والحرية، حيث يتميز مواليده بطاقة عالية تدفعهم إلى التنقل المستمر وصعوبة الاستقرار في مكان واحد.

وأضافت أن رقم 8 يمنح مواليده طاقة مرتبطة بالمال والقوة، على عكس رقم 7، مشيرةً إلى أن مواليد هذا الرقم يتمتعون بطموحات كبيرة وحب شديد للحياة، وقد يكرسون جهودهم لتحقيق أهداف دنيوية.

