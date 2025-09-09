قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في تونس،  إن وزارة الداخلية التونسية نفت رسميًا صحة الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استهداف سفينة "فاميلي"، الأكبر في "أسطول الصمود"، بمسيّرة مجهولة، موضحة في بيان أصدرته فجر اليوم أن الحادث نتج عن اشتعال إحدى سترات النجاة داخل السفينة، ولم يسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية تُذكر باستثناء الحريق المحدود. 

كانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد سبقت هذا البيان بتوضيح مشابه، مشيرة إلى أن سبب الحريق قد يكون نتيجة إهمال، كإلقاء عقب سيجارة أو استخدام قداحة داخل السفينة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه رغم الحادث، أكد المشاركون في "أسطول الصمود" خلال مؤتمر صحفي أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية، إصرارهم على مواصلة الرحلة البحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتجمع العشرات من النشطاء من جنسيات مختلفة، عربية وأوروبية، مجددين تمسكهم بمواصلة الرحلة التي تنطلق رسميًا غدًا من ميناء سيدي بوسعيد باتجاه القطاع، في تحدٍ واضح لأي محاولات تعطيل. المشاركون هتفوا بحرية فلسطين ونددوا بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

ودعا منظمو الأسطول إلى توفير الحماية الدولية لباقي السفن المنضمة إلى "أسطول الصمود العالمي"، الذي يضم ناشطين من دول أوروبية وعربية عدة، وقد صدرت تصريحات داعمة من مسؤولين أوروبيين، من بينهم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أكدت التزامها بتوفير الحماية للمواطنين الإيطاليين المشاركين في الرحلة، وبين الرواية الرسمية التونسية التي تنفي أي استهداف، وتصريحات المشاركين الذين يرون ما حدث محاولة ترهيب، يبقى "أسطول الصمود" عنوانًا للتمسك بالحق الفلسطيني وكسر الحصار.

تونس أسطول الصمود غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ.ـتل محامي حلوان

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: التوجه مستقبلاً نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالطاقة الشمسية

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد