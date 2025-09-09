للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية عن مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور – إناث" ، والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية "إناث" للعام الحالى 2025م، والحاصلون على المؤهلات الجامعية فى التخصصات المطلوبة للعام الحالى 2025م .. حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 /9/2025م ، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ( moi.gov.eg) وتلقى الإستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 – 24109117) وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى (2025م/ 2026م) وفى ضوء ما تقوم به أكاديمية الشرطة من إختيار أفضل العناصر المتقدمة للإلتحاق بكلية الشرطة من مختلف التخصصات.