مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المدير المسئول عن كيان صناعى "غير مرخص ويفتقد للإشتراطات والمعايير الصحية" كائن بمنطقة السادات بالمنوفية لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية ، وبحوزته كمية قدرها ( أكثر من 6 طن مواد خام – 50 ألف عبوة فارغة – 6000 كيس مكمل غذائى – 3 طن أقراص ومكملات وفيتامينات – 21 ألف عبوة مكمل غذائى – 144 زجاجة ألوان صناعية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ومجهولين المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً المتعلقة وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمنتجات المغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.