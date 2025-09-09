قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات

مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات
مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات
مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المدير المسئول عن كيان صناعى "غير مرخص ويفتقد للإشتراطات والمعايير الصحية" كائن بمنطقة السادات بالمنوفية لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية ، وبحوزته كمية قدرها ( أكثر من 6 طن مواد خام – 50 ألف عبوة فارغة – 6000 كيس مكمل غذائى – 3 طن أقراص ومكملات وفيتامينات – 21 ألف عبوة مكمل غذائى – 144 زجاجة ألوان صناعية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ومجهولين المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً المتعلقة وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمنتجات المغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المكملات الغذائية قطاع الأمن الإقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

اتحاد السلة

نتائج قرعة دوري مرتبط السلة للرجال والسيدات

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

قرعة بطولتي دوري المرتبط لكرة السلة للرجال والسيدات

نتائج قرعة دوري المرتبط لكرة السلة للرجال والسيدات

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد