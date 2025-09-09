قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسماعيلية: الدولة ترعى وتدعم المزارعين بالعديد من المبادرات

محافظ الاسماعيلية أكرم جلال
محافظ الاسماعيلية أكرم جلال
أ ش أ

أكد محافظ الاسماعيلية أكرم جلال، دعم الدولة ورعايتها للقطاع الزراعي والمزارعين وإطلاق العديد من المبادرات في القطاعين الزراعي والحيواني والتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في منظومة الري الحديث، مشيرا إلى دور الفلاح في دعم الاقتصاد وحفظ الأمن الغذائي من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وفي مقدمتها القمح. 


جاء ذلك في كلمة المحافظ خلال الاحتفال بعيد الفلاح الـ73 بالقاعة الرئيسية بالقرية الأولمبية بمدينة الإسماعيلية تكريمًا وتقديرًا لدور الفلاح المصري في خدمة الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنوات وفي إطار حرص الدولة على دعم المزارع.


وأضاف جلال أن المانجو أصبحت من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من 36 % من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر مما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أساسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي.


وأضاف أن الإسماعيلية تنتج أكثر من 720 ألف طن من المانجو سنويا على مساحة تقارب 120 ألف فدان مما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليًا وعالميًا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو 40 % من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى 50 دولة.


حضر الاحتفال بعض العاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية كما شهدت استعراض فيديو لإنجازات مديرية الزراعة بالمحافظة كما تم تكريم بعض النماذج الناجحة من المزارعين وإهدائهم شهادات تقدير وهدايا رمزية تشجيعا لهم على الاستمرار في التميز.

محافظ الاسماعيلية أكرم جلال قطاع الزراعي والمزارعين منظومة الري الحديث دور الفلاح في دعم الاقتصاد

