يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه الكبير مع ريال مدريد خلال عام 2025، بعدما تجاوز مرحلة صعبة في بداية مشواره مع الفريق الملكي بسبب صعوبة التأقلم وتداخل الأدوار مع زميله فينيسيوس جونيور. ومع مرور الوقت، أصبح مبابي السلاح الأبرز في هجوم الميرنجي وأحد أهم نجوم كرة القدم العالمية.

أرقام مبابي هذا الموسم

سجل مبابي 36 هدفًا في 38 مباراة مع ريال مدريد (33 هدفًا أساسيًا + 5 أهداف كبديل).

أحرز 3 أهداف مع منتخب فرنسا في 5 مباريات.

عادل رصيد الأسطورة تييري هنري بـ 51 هدفًا دوليًا بقميص "الديوك".

سجل في 7 مباريات متتالية بالدوري الإسباني قبل أن تتوقف السلسلة أمام ريال مايوركا، وسط جدل حول إلغاء هدف له.



تألقه اللافت هذا الموسم مكّنه من الفوز بجائزة البيتشيتشي كهداف لليجا، إضافة إلى الحذاء الذهبي الأوروبي لأول مرة في مسيرته.

ورغم هذه الإنجازات، لا يزال حلم الكرة الذهبية يسيطر على طموحات مبابي، حيث قال:"بالطبع أفكر في الفوز بالبالون دور، لكن الأولوية تبقى لتحقيق موسم جماعي ناجح مع الفريق، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة ريال مدريد على حصد الألقاب".