قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
مكتب نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية مستقلة تماما
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
وسائل إعلام قطرية: استشهاد نجل رئيس حركة حماس ومدير مكتبه في الهجوم على الدوحة
الإمارات: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر
فيفا: مصر على أعتاب مونديال 2026 .. وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو
نتنياهو: تابعت العملية ضد قادة حماس بقطر لحظة بلحظة من مقر سلاح الجو في تل أبيب
الداخلية القطرية: الأصوات التي سمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس
حماس: نجاة وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة من هجوم إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يصدم فرانس فوتبول قبل حفل الكرة الذهبية

الكرة الذهبية - فينيسيوس جونيور
الكرة الذهبية - فينيسيوس جونيور

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فشل مجلة فرانس فوتبول في إقناع إدارة ريال مدريد بإنهاء أزمة الماضي، وحضور حفل جائزة الكرة الذهبية 2025.

وكان ريال مدريد قاطع حفل جائزة الكرة الذهبية، العام الماضي، بعد علمه بعد تتويج نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة، حيث فاز بها لاعب مانشستر سيتي، رودري، في النهاية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: "لا يزال التوتر قائمًا بين ريال مدريد ومنظمي الكرة الذهبية، سافر وفد فرنسي إلى مدريد لتسوية الأمر، لكن الأمور لم تنتهِ بشكل إيجابي».

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:
الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)
الإسباني لامين يامال (برشلونة)
الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)
الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)
الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)
الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)
النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)
المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)
الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)
الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)
البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)
البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)
الإسباني بيدري (برشلونة)
الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)
الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)
البرازيلي رافينيا (برشلونة)
الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)
الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)
الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)
البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
المصري محمد صلاح (ليفربول)
الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)
البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)
الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند). 

فرانس فوتبول ريال مدريد الكرة الذهبية فينيسيوس جونيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف حقيقة شكوى أولكساندريا الأوكراني ضد الزمالك

وزير الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تستعد لتنفيذ قمة الشمول المالي والرقمي جيل 2030 بالمركز الأوليمبي بالمعادي

الكرة الذهبية - فينيسيوس جونيور

ريال مدريد يصدم فرانس فوتبول قبل حفل الكرة الذهبية

بالصور

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد