ريال مدريد يصدم فرانس فوتبول قبل حفل الكرة الذهبية

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فشل مجلة فرانس فوتبول في إقناع إدارة ريال مدريد بإنهاء أزمة الماضي، وحضور حفل جائزة الكرة الذهبية 2025.

وكان ريال مدريد قاطع حفل جائزة الكرة الذهبية، العام الماضي، بعد علمه بعد تتويج نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة، حيث فاز بها لاعب مانشستر سيتي، رودري، في النهاية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: "لا يزال التوتر قائمًا بين ريال مدريد ومنظمي الكرة الذهبية، سافر وفد فرنسي إلى مدريد لتسوية الأمر، لكن الأمور لم تنتهِ بشكل إيجابي».

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)

الإسباني لامين يامال (برشلونة)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)

الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)

المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)

البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)

البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)

الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند).