فيفا: مصر على أعتاب مونديال 2026 .. وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن منتخب مصر أصبح على مشارف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية، على ملعب "4 أغسطس".

وأوضح "فيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن منتخبي مصر وجنوب أفريقيا قد يكونان الأقرب لحسم التأهل الرسمي في جولة اليوم، حيث يحتاج الفراعنة للفوز على بوركينا فاسو لضمان بطاقة المونديال، بينما سيكون تأهل جنوب أفريقيا مرتبطًا بتفوقه على نيجيريا وتعثر بنين أمام ليسوتو.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في المجموعة الأولى

المركز الأول برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي خسارة.

يتفوق بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.



تُقام المباراة على استاد "4 أغسطس" في واجادوجو، وهو الملعب الذي شهد تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 بقيادة الأسطورة حسام حسن، الذي يعود إليه هذه المرة من مقعد المدير الفني للفراعنة، في محاولة لكتابة فصل جديد من تاريخ الكرة المصرية.