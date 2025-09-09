ليفربول يتحرك لتجديد عقد كوناتي وسط اهتمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول بدأ خطوات عاجلة من أجل تأمين مستقبل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، في ظل محاولات ريال مدريد المستمرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2026.

ورغم انتهاء الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن ريال مدريد لم يتراجع عن هدفه بالتعاقد مع المدافع الفرنسي، بعد نجاحه في استقطاب ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول مجانًا عقب نهاية عقده. ويأمل النادي الإسباني في تكرار السيناريو نفسه مع كوناتي.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مفاوضات ريال مدريد مع اللاعب تسير بخطى متقدمة وسريعة، حيث تمكن من إقناعه بعدم الدخول في محادثات التجديد مع ناديه الإنجليزي، تمهيدًا لانضمامه إلى البرنابيو في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

في المقابل، أوضح موقع TBR Football أن إدارة ليفربول بدأت اتصالاتها مع وكلاء كوناتي من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يضمن بقاءه لفترة أطول مع "الريدز"، خشية تكرار سيناريو رحيل أرنولد.

حتى اللحظة، لم يحسم كوناتي موقفه من العروض المقدمة، ما يجعل الصراع بين ريال مدريد وليفربول مفتوحًا حول مستقبل المدافع الفرنسي خلال الفترة المقبلة.