عصام الشوالي: الأهلي نادي القرن وسيد القارة الأفريقية

أشاد المعلق التونسي عصام الشوالي بمكانة النادي الأهلي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أنه يظل نادي القرن وصاحب الريادة بفارق كبير عن منافسيه.

وقال الشوالي خلال ظهوره ضيفًا في «بودكاست beIN»، إن الأهلي يفرض هيمنته على الساحة الأفريقية، وبالأرقام والمنطق، الأهلي هو النادي الأكبر في الحاضر والمستقبل، وهو سيد القارة».

وأضاف أن الأهلي يتميز عن باقي الأندية كونه مؤسسة متكاملة، وليس مجرد نادٍ رياضي، وهو ما يجعله قادرًا على مواصلة السيطرة وحصد الألقاب القارية.

وفي سياق آخر، كشف الشوالي عن علاقته بعدد من اللاعبين، مشيرًا إلى أن هاتفه لا يحتوي إلا على عشرة أرقام لنجوم كرة القدم الذين يتواصل معهم بشكل شخصي، ومن بينهم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.