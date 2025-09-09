المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تدمير التعليم في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن منظومة التعليم في قطاع غزة تعرضت لدمار غير مسبوق منذ بدء الحرب، في استهداف واضح ومقصود يهدف لحرمان الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، موضحا أن أكثر من 450 مدرسة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، إضافة إلى استشهاد نحو 19500 طالب، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف ترك أثرًا نفسيًا وتعليميًا بالغًا على الأجيال الناشئة.

ورغم الظروف القاسية، فقد تمكنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمات محلية ودولية من إطلاق امتحانات الثانوية العامة بشكل افتراضي، بمشاركة 25 ألف طالب، في رسالة صمود في وجه محاولات الاحتلال لكسر الإرادة الفلسطينية.

وأشار الشوا خلال رسالة على الهواء، إلى أن الجهات التعليمية تمكنت، رغم النزوح والقصف، من إنشاء مئات النقاط التعليمية المؤقتة بالتعاون مع "اليونيسف" في أماكن الإيواء، بهدف الحد من الانقطاع التام عن التعليم، خصوصًا للأطفال الأصغر سنًا، لكنه لفت إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول القرطاسية والكتب المدرسية بذريعة "الاستخدام المزدوج"، وهو ما يعمّق المأساة التعليمية ويضع الأطفال في دائرة الحرمان الكامل من أبسط حقوقهم، مضيفا أن هناك مبادرات محلية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تواصل العدوان وشح الإمكانيات.

وحول تصاعد عمليات استهداف الأبراج السكنية، أكد الشوا أن الاحتلال يسعى من خلال تدمير العمارات متعددة الطوابق إلى فرض سياسة النزوح القسري الجماعي على الفلسطينيين، خاصة في المناطق الغربية من مدينة غزة، موضحا أن هذه السياسة تمثل محاولة واضحة لخلق واقع تهجيري جديد، مشيرًا إلى أن مناطق مثل "المواصي"، التي تدّعي إسرائيل أنها "مناطق آمنة"، لا تتجاوز 3% من مساحة القطاع وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

واختتم الشوا بالتأكيد على أن إسرائيل لا تستهدف البنية التحتية فحسب، بل تسعى إلى تقويض الوجود الفلسطيني في غزة بشكل كامل، وسط كارثة إنسانية متصاعدة.