طبيب الأهلي يحذر ياسين مرعي من الاستعجال في العودة للمباريات ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن من تحذير طبيب النادي الأهلي للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ياسين مرعي من الاستعجال في العودة للمباريات لعدم تفاقم إصابته.

وكتب احمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "خاص طبيب الأهلي يحذر ياسين مرعي من الاستعجال في العودة لعدم تفاقم إصابته".

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "إمام عاشور شارك في المباراة الودية أمس وأدى بشكل جيد ولكن الجهاز الفني اكتفي بمشاركته في جزء من المباراة وطالبوه بالحذر وكان هناك تنبيه بعدم الالتحامات".

وأضاف شوبير: "أعتقد إمام عاشور هيكون إما خارج القائمة في مباراة إنبي أو على مقاعد البدلاء أعتقد ذلك من وجهة نظري وأتمنى إن الأمر يكون أفضل لإمام عاشور وكل لاعبينا المصابين".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.