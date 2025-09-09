رسميًا.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع أنجي بوستيكوجلو

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تعاقده مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التعاقد مع أنجي بوستيكوجلو بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو، بسبب مشاكل مع مالك النادي، إيفانجيلوس ماريناكيس.

بيان نوتنجهام

يسرّ نادي نوتنجهام فورست تأكيد تعيين أنجي بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول.

يتمتع بوستيكوجلو بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الإدارة، وقد انضم إلى ترينتسايد بخبرة واسعة في المنافسة والفوز بالألقاب على أعلى المستويات.

بعد مواسم ناجحة للغاية مع بريسبان رور ويوكوهاما إف مارينوس، حيث فاز بالدوري مع كلا الناديين، عُيّن مدربًا لنادي سيلتيك في يونيو 2021.

شهدت فترة عمله الناجحة في جلاسكو فوز بوستيكوغلو بالثنائية المحلية في موسمه الأول في اسكتلندا، والثلاثية في موسمه الثاني، مما أهله للترشح لجائزة أفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2023.

بعد انتقاله إلى إنجلترا لتولي مسؤولية تدريب توتنهام هوتسبير، الذي احتل المركز الخامس في موسمه الأول، قاد بوستيكوجلو توتنهام إلى أول لقب كبير له منذ 17 عامًا، حيث فاز بالدوري الأوروبي في موسم 2024/2025 وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.