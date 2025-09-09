وزير الشباب والرياضة يوجه بزيادة المشاركين في النسخة الثانية من معسكر أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية

تمديد التسجيل للمشاركة للثاني عشر من سبتمبر الجاري

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيادة عدد المشاركين في النسخة الثانية من معسكر أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، والمقرر عقده خلال الفترة من ١٥-١٨ سبتمبر بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية.

وبناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في المعسكر إلى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للمشاركة في المعسكر، والذي يتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أندية شباب بريكس بلس، تعد أحد الأندية النوعية داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، في ضوء انضمام مصر رسمياً لتجمع بريكس، وفي اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتفعيل دور مصر بتجمع بريكس.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه يتم تدشين أندية مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مرحلتها الأولى، في المدن الصناعية بمحافظات الجمهورية ، بما يتماشى مع أهداف انشاء هذه الأندية.

وتهدف أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية إلى زيادة الوعي لدى الشرائح الشبابية بمراكز الشباب بتجمع دول بريكس، بجانب مساعدة الشباب في فهم وتقدير انضمام مصر لتجمع دول بريكس، تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات التعليم و التدريب – ريادة الأعمال الشبابية – العلوم والتكنولوجيا والابتكار – الصحة والرياضة – الخدمة العامة والتطوع، واشراك الشباب المصري وزيادة تفاعله في ملف بريكس، تعزيز تبادل الخبرات في المجالات المختلفة في مجالات شباب بريكس، والخروج بحلول و أفكار تخدم مستقبل شباب دول البريكس، بالإضافة إلى تنمية التعاون بين دول تجمع بريكس من خلال الشباب.

ويشترط على المتقدم في اندية شباب بريكس أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أن يكون المتقدم للمشاركة من الشباب الفاعلين من مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية وخارجها من سن 18 – 40 عام، أن يكون المتقدم للمشاركة من الشباب ممن لديهم خبرة في المجالات المتخصصة لشباب دول البريكس وهي ( التعليم و التدريب – ريادة الأعمال الشبابية – العلوم والتكنولوجيا والابتكار – الصحة والرياضة – الخدمة العامة والتطوع)، أن يكون المتقدم للمشاركة لديه إلمام بأحد لغات دول تجمع بريكس.

وتستهدف النسخة الثانية الشباب من محافظات" الإسكندرية، السويس، المنوفية، الشرقية، شمال سيناء، بالإضافة إلى بني سويف".

للتسجيل يرجى الدخول على الرابط التالي ، علماً بأن موعد التقديم تم تمديده للثاني عشر من سبتمبر ٢٠٢٥ الجاري :

‏https://bricsyouth.club/

