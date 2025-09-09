قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب والرياضة يوجه بزيادة المشاركين في النسخة الثانية من معسكر أندية شباب بريكس بلس

أندية بريكس
أندية بريكس
عبدالله هشام

وزير الشباب والرياضة يوجه بزيادة المشاركين  في النسخة الثانية من معسكر أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية

تمديد التسجيل للمشاركة للثاني عشر من سبتمبر الجاري

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيادة عدد المشاركين في النسخة الثانية من معسكر أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، والمقرر عقده خلال الفترة من ١٥-١٨ سبتمبر بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية.

وبناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في المعسكر إلى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للمشاركة في المعسكر،  والذي يتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أندية شباب بريكس بلس، تعد أحد الأندية النوعية داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، في ضوء انضمام مصر رسمياً لتجمع بريكس، وفي اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتفعيل دور مصر بتجمع بريكس.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه يتم تدشين أندية مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مرحلتها الأولى، في المدن الصناعية بمحافظات الجمهورية ، بما يتماشى مع أهداف انشاء هذه الأندية.

وتهدف أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية إلى زيادة الوعي لدى الشرائح الشبابية بمراكز الشباب بتجمع دول بريكس، بجانب مساعدة الشباب في فهم وتقدير انضمام مصر لتجمع دول بريكس، تزويد الشباب  بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات التعليم و التدريب – ريادة الأعمال الشبابية – العلوم والتكنولوجيا والابتكار – الصحة والرياضة – الخدمة العامة والتطوع، واشراك الشباب المصري وزيادة تفاعله في ملف بريكس، تعزيز تبادل الخبرات في المجالات المختلفة في مجالات شباب بريكس، والخروج بحلول و أفكار تخدم مستقبل شباب دول البريكس، بالإضافة إلى تنمية التعاون بين دول تجمع بريكس من خلال الشباب.

ويشترط على المتقدم في اندية شباب بريكس أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أن يكون المتقدم للمشاركة من الشباب الفاعلين من مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية وخارجها من سن 18 – 40 عام، أن يكون المتقدم للمشاركة من الشباب ممن لديهم خبرة في المجالات المتخصصة لشباب دول البريكس وهي ( التعليم و التدريب – ريادة الأعمال الشبابية – العلوم والتكنولوجيا والابتكار – الصحة والرياضة – الخدمة العامة والتطوع)، أن يكون المتقدم للمشاركة لديه إلمام بأحد لغات دول تجمع بريكس.

وتستهدف النسخة الثانية الشباب من محافظات" الإسكندرية، السويس، المنوفية، الشرقية، شمال سيناء، بالإضافة إلى بني سويف".

للتسجيل يرجى الدخول على الرابط التالي ، علماً بأن موعد التقديم تم تمديده للثاني عشر  من سبتمبر ٢٠٢٥ الجاري :

‏https://bricsyouth.club/
 

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب أندية بركس

