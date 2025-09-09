وزير الرياضة يجري اتصالا بالسفير المصري ببوركينا فاسو للاطمئنان على بعثة المنتخب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصال هاتفي بالسفير المصري محمد الغزاوي سفير مصر ببوركينا فاسو .

وطمأن سفير مصر بواغدوغو وزير الرياضة علي احوال بعثة المنتخب المصري لكرة القدم حيث أوضح السفير المصري عن توفير السفارة للعديد من التذاكر للبعثة المصرية لدعم ومساندة لاعبي المنتخب القومي من أرض الملعب .

واثني وزير الرياضة علي جهود السفير المصري ببوركينا فاسو مع منتخبنا القومي وتذليل كافة الأمور ، معرباً الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في لاعبي المنتخب المصري وجهازه الوطني في عبور المباراة الصعبة اليوم وحسم التأهل اليوم الي كأس العالم لإسعاد الجماهير المصرية .

ويخوض اليوم منتخبنا القومي في السابعة مساءً مباراة هامة ومصيرية نحو التأهل لكأس العالم 2026 حيث يحتل صدارة مجموعته برصيد ١٩ نقطة ويبتعد بخمس نقاط عن اقرب منافسيه بوركينافاسو وفي حال تحقيق الفراعنة للفوز اليوم يحسم مباشرة بطاقة الصعود لكاس العالم 2026.