علي أبو جريشة: حماس حسام حسن أهم نقاط القوة للمنتخب

أشاد علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية السابق، بالحماس الكبير الذي يمتلكه حسام حسن، مؤكدأ أنه أهم نقاط القوة للمنتخب أمام بوركينا فاسو .

وقال أبو جريشة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسام حسن مدرب كبير ولا يقل عن حسن شحاتة أو محمود الجوهري، وهو مدرب لديه حماس شيديد وهذا الحماس سيكون أهم نقاط القوة للاعبين المنتخب أمام بوركينا فاسو.

وأضاف: حسام حسن يمكنه أن ينقل هذا الحماس إلى اللاعبين، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، ومواجهة بوركينا لن تكون سهلة على الإطلاق.

وتابع: مواجهة بوركينا فاسو ليست سهلة ومتلكون لاعبين مميزين على أعلى مستوى ومحترفين، وتاريخ المواجهات ليست مؤشرا

وواصل: تي شيرت المنتخب غير أي تي شيرت انت تمثل منتخب مصر مش نادي والنادي يصغر أمام المنتخب والجميع يدعم حسام حسن خبراته تسمح له بتميثل منتخب مصر

وأختتم: انجازات حسن شحاتة لن تتكرر ولكن حسام حسن لا يقل عن الجوهري وحسن شحاتة وحماس حسام حسن أهم نقاط قوة منتخب مصر للاعبين