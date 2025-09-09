نصب على مواطنين .. سقوط دجال بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- الأدوات المستخدمه فى نشاطه) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.





