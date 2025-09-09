بسبب الميراث.. مشاجرة بالسلاح الأبيض بين أشقاء في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أغسطس الماضى ، تبلغ لمركز شرطة السنطة بالغربية بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص، وشقيقته "مصابان بجروح قطعية وسطحية وكدمات متفرقة"، وطرف ثان شقيق الأول وأبنائه "عاطل وطالبة مصابة بخدوش" وزوجته ، بسبب خلافات بينهم حول الميراث تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب بسلاح أبيض وإحداث ما بهم من إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وأقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة" بإلقائه بأحد المصارف المائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.