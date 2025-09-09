رونالدو يطارد رقما قياسيا أمام المجر في تصفيات كأس العالم

يطارد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمًا قياسيًا عندما يلتقي منتخب بلاده مع المجر، اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب شبكة “ESPN”، فإن كريستيانو رونالدو على بُعد هدفين من أن يصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ تصفيات كأس العالم.

وسجل رونالدو 38 هدفاً في مشواره بالتصفيات، لكن لا يزال الرقم القياسي في حوزة المهاجم الجواتيمالي كارلوس رويز برصيد 39 هدفًا.

ميسي في المركز الثالث

أما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فيأتي في المركز الثالث برصيد 36 هدفاً في 72 مباراة بالتصفيات، إذ لم يسجل في 2006، قبل أن يبدأ رحلته بـ4 أهداف في 2010، ثم 10 أهداف في 2014، و7 أهداف في كل من 2018 و2022، وصولاً إلى 8 أهداف حتى الآن في تصفيات 2026.