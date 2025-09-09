تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس وديًا استعدادًا لكأس العرب

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة تونس وديًا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار المرحلة الثانية من تحضيرات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة.

وتأتي هذه المواجهة كاختبار ودي جديد بعد اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين السبت الماضي، وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي أفشة، في خطوة تعكس سعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين والوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل البطولة.

ويشارك منتخب مصر في النسخة الثانية من بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في مجموعة تضم منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام تونس اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني – محمود الونش – مصطفى العش – يحيى زكريا

خط الوسط: غنام محمد – أكرم توفيق – عمرو السولية

خط الهجوم: مصطفى سعد – ناصر منسي – حسين الشحات

بهذا التشكيل، يطمح الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لمواصلة الانتصارات الودية وتعزيز جاهزية اللاعبين قبل ضربة البداية الرسمية في كأس العرب.