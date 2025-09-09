وزير الخارجية الإيراني:تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الواقع الجديد في طهران

أدان عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني،العدوان الإسرائيلي على قطر .

قال عباس عراقجي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية:" ندعو المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على تعزيز التعاون بينهما".

وأكمل وزير الخارجية الإيراني:" تم التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الواقع الجديد على الأرض في طهران".



ولفت وزير الخارجية الإيراني:" إيران لن تقوض سياستها أو حقوقها النووية مرة أخرى".

