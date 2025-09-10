ضبط 185 كجم أسماك فاسدة في حملة تفتيشية بالقصير وتحرير 3 محاضر

ضبطت حملة تفتيشية مشتركة بمدينة القصير، اليوم الثلاثاء، 185 كيلوغرامًا من الأسماك والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال جولة استهدفت المجزر العمومي وعددًا من محال بيع وعرض اللحوم بالمدينة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء الدين فاروق، وتحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فيما كلفت بتنفيذها الدكتورة رشا صلاح أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وشارك في الحملة فريق من أطباء المجازر والتفتيش البيطري بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين القصير، حيث قاد الجولة الدكتور وحيد شمروخ مدير إدارة المجازر، بمشاركة الدكتورة رشا ربيع رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة سارة عبد المنعم رئيس قسم احتياجات المجازر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر بالمخالفات المضبوطة، فيما تسلّمت الجهات المعنية المحاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت مديرية الطب البيطري أن اللجان التفتيشية ستواصل عملها بشكل دوري لضمان سلامة المنتجات الحيوانية المعروضة وحماية صحة المواطنين.