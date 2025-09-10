تكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمارات الكمين برأس غارب

كثّفت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمارات الكمين بالمدخل الشمالي للمدينة، في إطار الخطة التنفيذية للعام المالي 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة المشروعات الجارية بمختلف مدن المحافظة.

وتابع اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، سير الأعمال ميدانيًا برفقة مسؤولي شركة الإسراء لأعمال الرصف واللاندسكيب، المنفذة للمشروع تحت إشراف جهاز التعمير. وشملت الأعمال رفع كفاءة الأرصفة الداخلية المتهالكة، واستبدال الإنترلوك بالمدخل الشمالي للمدينة، إلى جانب إنشاء ساحة لانتظار السيارات بالشارع الرئيسي.

كما أشار نديم إلى استمرار الجهود لإزالة جميع المعوقات التي قد تعطل سير أعمال التطوير، بهدف تحسين الصورة البصرية للمدينة، لافتًا إلى أن الأعمال تشمل بالتوازي استكمال تركيب الإنترلوك ورفع كفاءة مداخل ومخارج شوارع منطقة دمشق.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة تطبيق المعايير القياسية في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع في الوقت المقرر وتحقيق الاستفادة القصوى منه لصالح المواطنين.