محافظ مطروح يبحث التوسع في التعليم المجتمعي لمواجهة التسرب التعليمي بالمناطق الصحراوية

إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه بديوان عام المحافظة بفاطمة الزهراء عز الدين رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتورة نهاد مجدى مدير التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير .

تناول اللقاء مناقشة آليات التوسع فى التعليم المجتمعى بمحافظة مطروح خاصة مع مساحتها الكبيرة والتجمعات الصحراوية المترامية فى عمق الصحراء وحق أبناء تلك المناطق في التعليم ،و جهود محافظة مطروح ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات المجتمعية في إتاحة التعليم من خلال المدارس المجتمعية خاصة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير مع تطوير تلك المدارس لتوفير مزيد من تقنيات وجودة التعليم ومنها بمدرسة أولاد يحيي بمركز برانى مع توفير استراحات المعلمين .

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم إلى أنه تم حصر جميع الميسرات ومؤهلاتهن والعمل على تقنين أوضاعهن مع تشجيعهن على بذل مزيد من الجهد لتحسين الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء مطروح بالتجمعات الصحراوية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق لليوم الثاني على التوالي استمرار الحوار التشاورى لمناقشة الموارد والإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المختلفة بمحافظة مطروح ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفد الهيئة العامة للاستثمار برئاسة اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلى بالهيئة والمستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثمار للمحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية وعدد من عمد ومشايخ مطروح وممثلي عدد من الفنادق السياحية والشركات الاستثمارية بالمحافظة.

حيث تم تناول مزيد من المقترحات حول الإمكانيات والموارد الطبيعية والسياحية والاقتصادية المتواجدة بمنطقة. غرب مطروح لإستغلالها الاستغلال الأمثل إقتصاديا تمهيدا لإدراجها ضمن خريطة الاستثمار على مستوى محافظات الجمهورية ،في إطار خطة الدولة لتحفيز وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمساهمة في زيادة المعدلات الاقتصادية والاستثمارية وجذب المستثمرين.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود الهيئة بالتعاون مع محافظة مطروح والحرص على التنسيق المستمر لجعل الفرص جاهزة لجذب المستثمر ، والمشاركة في حصر وتجميع كافة المقترحات للفرص الاستثمارية المتاحة.

والتأكيد على أهمية ترتيب أولويات الاستثمار بما يغطى احتياجات المحافظة وفق المخطط العمرانى والاستراتيجي للمحافظة والتوسعات التنموية المستقبلية خاصة بمدن غرب مطروح.