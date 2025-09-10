قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ مطروح يبحث التوسع في التعليم المجتمعي لمواجهة التسرب التعليمي بالمناطق الصحراوية

محافظ مطروح خلال اللقاء
ايمن محمود

إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه بديوان عام المحافظة بفاطمة الزهراء عز الدين رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتورة نهاد مجدى مدير التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير .

تناول اللقاء مناقشة آليات التوسع فى التعليم المجتمعى بمحافظة مطروح خاصة مع مساحتها الكبيرة والتجمعات الصحراوية المترامية فى عمق الصحراء وحق أبناء تلك المناطق في التعليم ،و جهود محافظة مطروح ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات المجتمعية في إتاحة التعليم من خلال المدارس المجتمعية خاصة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير مع تطوير تلك المدارس لتوفير مزيد من تقنيات وجودة التعليم ومنها بمدرسة أولاد يحيي بمركز برانى مع توفير استراحات المعلمين .

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم إلى أنه تم حصر جميع الميسرات ومؤهلاتهن والعمل على تقنين أوضاعهن مع تشجيعهن على بذل مزيد من الجهد لتحسين الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء مطروح بالتجمعات الصحراوية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق لليوم الثاني على التوالي استمرار الحوار التشاورى لمناقشة الموارد والإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المختلفة بمحافظة مطروح ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفد الهيئة العامة للاستثمار برئاسة اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلى بالهيئة والمستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثمار للمحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية وعدد من عمد ومشايخ مطروح وممثلي عدد من الفنادق السياحية والشركات الاستثمارية بالمحافظة.

حيث تم تناول مزيد من المقترحات حول الإمكانيات والموارد الطبيعية والسياحية والاقتصادية المتواجدة بمنطقة. غرب مطروح لإستغلالها الاستغلال الأمثل إقتصاديا تمهيدا لإدراجها ضمن خريطة الاستثمار على مستوى محافظات الجمهورية ،في إطار خطة الدولة لتحفيز وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمساهمة في زيادة المعدلات الاقتصادية والاستثمارية وجذب المستثمرين.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود الهيئة بالتعاون مع محافظة مطروح والحرص على التنسيق المستمر لجعل الفرص جاهزة لجذب المستثمر ، والمشاركة في حصر وتجميع كافة المقترحات للفرص الاستثمارية المتاحة.

والتأكيد على أهمية ترتيب أولويات الاستثمار بما يغطى احتياجات المحافظة وفق المخطط العمرانى والاستراتيجي للمحافظة والتوسعات التنموية المستقبلية خاصة بمدن غرب مطروح.

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

دولار امريكي

أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهم

القبض على سائق ميكروباص تحر.ش بفتاة بالقاهرة

المتهم

مشى عكس وتعدى على قائد سيارة بالضرب .. القبض على سائق توك توك بالأسكندرية

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

