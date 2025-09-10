استشهاد 34 فلسطينيا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بغزة منذ فجر اليوم

استُشهد 34 فلسطينيا، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيام نازحين غربي مدينة غزة، مضيفة أن أربعة فلسطينيين استُشهدوا جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من النازحين وسط مدينة خان يونس، فيما استُشهد مواطن من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في مدينة خان يونس ،كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال برج طيبة 2 مقابل ميناء غزة.



وأوضحت أن فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء المصابين من داخل المبنى ومحيطه، وسط أضرار مادية كبيرة لحقت بالبرج السكني والمنشآت المجاورة.



وفي وقت سابق، أشارت الوكالة الفلسطينية للأنباء، إلى استشهد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.