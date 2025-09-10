ندوه توعوية لأئمة وخطباء مدينة ههيا عن أهمية ترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمه والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ومن جانبه أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوة توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة ههيا وذلك خلال إجتماعهم الشهري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد إستهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية وكذلك الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة لافتاً إلي أن الندوة شملت تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوضيح طرق إصلاح التسريبات والحفاظ علي العدادات مسبقه الدفع من التلف وكذلك أهمية تركيب القطع الموفرة للمياه.