مقابل 7 ملايين يورو .. الشباب السعودي يحسم صفقة ياسين عدلي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي الشباب السعودي حصل على توقيع الفرنسي ياسين عدلي، لاعب إيه سي ميلان الإيطالي.

وكتب رومانو عبر حسابه عبر حسابه على منصة “إكس”: “تم توقيع عقد انتقال ياسين عدلي إلى نادي الشباب السعودي”.

وأضاف الصحفي الموثوق: “بلغت قيمة صفقة ياسين عدلي 7 ملايين يورو إلى جانب بعض الإضافات”.

صفقتان مدويتان في الدوري السعودي



في سياق آخر، أكدت القنوات الرياضية السعودية أن هناك صفقتين تبادليتين في بطولة الدوري السعودي، سيتم الإعلان عنهما خلال الساعات المقبلة.

ولم تكشف القنوات الرياضية السعودية أي تفاصيل حول تفاصيل الصفقتين المتبادلتين، علمًا بأن سوق الانتقالات الصيفية سيغلق في الدوري السعودي، في الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الأربعاء.