بوليسيتش ينهي الجدل بشأن علاقته مع بوتشيتينو

قلّل كريستيان بوليسيتش من شأن الجدل الدائر بينه وبين ماوريسيو بوتشيتينو، مؤكدًا أن علاقته بمدرب الولايات المتحدة الأمريكية جيدة.



وقرر بوليسيتش - اللاعب الأمريكي الأبرز - عدم المشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية للراحة بعد موسمين طويلين مع ميلان. عرض المشاركة في مباراتين وديتين قبل البطولة، لكن بوتشيتينو رفضهما حرصًا على وحدة الفريق. وتعرض بوليسيتش لانتقادات من بعض اللاعبين الأمريكيين السابقين.



وعاد بوليسيتش إلى المنتخب الوطني هذا الشهر وشارك أساسيًا في مباراتين وديتين، وصنع الهدف الثاني في فوز المنتخب الأمريكي على اليابان بنتيجة 2-0 مساء الثلاثاء.



وقال بوليسيتش للصحفيين عن علاقته مع بوتشيتينو: "نجري محادثات جيدة، بصراحة، ربما ما تشهدونه وما تراه وسائل الإعلام يختلف تمامًا عما نشهده، الأمور جيدة تحدثنا، كان معسكرنا عاديًا، وكل شيء على ما يرام بيننا، بين الفريق، ربما لا يوجد الكثير من التوتر كما تظنون".



بوليسيتش، لاعب خط وسط وجناح، سيبلغ من العمر 27 عامًا في 18 سبتمبر، ظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني عام 2016، وسجل 32 هدفًا في 80 مباراة دولية. سجل هدف الولايات المتحدة الوحيد في مرمى ترينيداد في الليلة التي فشل فيها الأمريكيون في التأهل لبطولة 2018، وسجل في الفوز 1-0 على إيران في كأس العالم 2022.



وأضاف: "أحب هذا الفريق، إنه كل شيء بالنسبة لي، لقد كنت هنا لفترة طويلة، أتعرف على لاعبين جدد، وأتواصل مع لاعبين قدامى، حتى رؤية كريستيان رولدان مرة أخرى، أمر رائع بالنسبة لي، بالنسبة لي شخصيًا، لا أشعر بأنني قد ضيعت خطوة".



لم يتحدث بوليسيتش مع الصحفيين منذ الربيع الماضي.



وفي شرحه في يونيو لسبب رفضه انضمام بوليسيتش للمباراتين الوديتين ضد تركيا وسويسرا، قال بوتشيتينو: "أنا المدرب الرئيسي، لستُ دمية".



وأضاف بوتشيتينو الشهر الماضي بعد إعلانه عن قائمته لشهر سبتمبر: "أعتقد أن كل ما حدث في الصيف قد انتهى، وأعتقد أننا الآن بحاجة إلى التطلع إلى الأمام".

وواصل بوتشيتينو يوم الجمعة الماضي: "لقد ارتكبنا جميعًا خطأً في وقت ما، لأننا قرأنا الوضع بطريقة مختلفة. الأهم هو أنه عندما نكون أذكياء، إذا أردنا المضي قدمًا والقيام بالأمور الصحيحة، فأنا أريد أن أكون ذكيًا".



وكان بوتشيتينو قد صرح قبل المعسكر أنه لم يتحدث مع بوليسيتش خلال الصيف.



واختتم بوليسيتش: "من الواضح أن المنتخب الوطني قد يكون صعبًا لأنك لا تقضي يومًا بيوم معًا، أعتقد أننا خلال المعسكرات التدريبية التي شاركنا فيها، تعرفنا على بعضنا البعض، وبدأنا نتعرف على بعضنا البعض، ونتعرف على الفريق، وكيف يمكننا مساعدة بعضنا البعض بأفضل ما نستطيع للمضي قدمًا والسعي للفوز، لذا، أعتقد أن هذا أمر جيد".