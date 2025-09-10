قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
رياضة

بوليسيتش ينهي الجدل بشأن علاقته مع بوتشيتينو

منتخب أمريكا
منتخب أمريكا
القسم الرياضي

قلّل كريستيان بوليسيتش من شأن الجدل الدائر بينه وبين ماوريسيو بوتشيتينو، مؤكدًا أن علاقته بمدرب الولايات المتحدة الأمريكية جيدة.


وقرر بوليسيتش - اللاعب الأمريكي الأبرز - عدم المشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية للراحة بعد موسمين طويلين مع ميلان. عرض المشاركة في مباراتين وديتين قبل البطولة، لكن بوتشيتينو رفضهما حرصًا على وحدة الفريق. وتعرض بوليسيتش لانتقادات من بعض اللاعبين الأمريكيين السابقين.


وعاد بوليسيتش إلى المنتخب الوطني هذا الشهر وشارك أساسيًا في مباراتين وديتين، وصنع الهدف الثاني في فوز المنتخب الأمريكي على اليابان بنتيجة 2-0 مساء الثلاثاء.


وقال بوليسيتش للصحفيين عن علاقته مع بوتشيتينو: "نجري محادثات جيدة، بصراحة، ربما ما تشهدونه وما تراه وسائل الإعلام يختلف تمامًا عما نشهده، الأمور جيدة تحدثنا، كان معسكرنا عاديًا، وكل شيء على ما يرام بيننا، بين الفريق، ربما لا يوجد الكثير من التوتر كما تظنون".


بوليسيتش، لاعب خط وسط وجناح، سيبلغ من العمر 27 عامًا في 18 سبتمبر، ظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني عام 2016، وسجل 32 هدفًا في 80 مباراة دولية. سجل هدف الولايات المتحدة الوحيد في مرمى ترينيداد في الليلة التي فشل فيها الأمريكيون في التأهل لبطولة 2018، وسجل في الفوز 1-0 على إيران في كأس العالم 2022.


وأضاف: "أحب هذا الفريق، إنه كل شيء بالنسبة لي، لقد كنت هنا لفترة طويلة، أتعرف على لاعبين جدد، وأتواصل مع لاعبين قدامى، حتى رؤية كريستيان رولدان مرة أخرى، أمر رائع بالنسبة لي، بالنسبة لي شخصيًا، لا أشعر بأنني قد ضيعت خطوة".


لم يتحدث بوليسيتش مع الصحفيين منذ الربيع الماضي.


وفي شرحه في يونيو لسبب رفضه انضمام بوليسيتش للمباراتين الوديتين ضد تركيا وسويسرا، قال بوتشيتينو: "أنا المدرب الرئيسي، لستُ دمية".


وأضاف بوتشيتينو الشهر الماضي بعد إعلانه عن قائمته لشهر سبتمبر: "أعتقد أن كل ما حدث في الصيف قد انتهى، وأعتقد أننا الآن بحاجة إلى التطلع إلى الأمام".

وواصل بوتشيتينو يوم الجمعة الماضي: "لقد ارتكبنا جميعًا خطأً في وقت ما، لأننا قرأنا الوضع بطريقة مختلفة. الأهم هو أنه عندما نكون أذكياء، إذا أردنا المضي قدمًا والقيام بالأمور الصحيحة، فأنا أريد أن أكون ذكيًا".


وكان بوتشيتينو قد صرح قبل المعسكر أنه لم يتحدث مع بوليسيتش خلال الصيف.


واختتم بوليسيتش: "من الواضح أن المنتخب الوطني قد يكون صعبًا لأنك لا تقضي يومًا بيوم معًا، أعتقد أننا خلال المعسكرات التدريبية التي شاركنا فيها، تعرفنا على بعضنا البعض، وبدأنا نتعرف على بعضنا البعض، ونتعرف على الفريق، وكيف يمكننا مساعدة بعضنا البعض بأفضل ما نستطيع للمضي قدمًا والسعي للفوز، لذا، أعتقد أن هذا أمر جيد".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد