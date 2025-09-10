قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر

وفد تونسي
وفد تونسي
شيماء مجدي

تفقد وفد رفيع المستوى من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعض المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى في مصر،  ، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية- التونسية المشتركة.

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وتونس، وتلبية لدعوة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ورافق الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، الوفد التونسي خلال زياراته الميدانية،  بناء على تكليف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء الذي عقده مع الوفد التونسي، وبعض رجال الأعمال التونسيين، حيث ضم الوفد التونسي السيد حمادي الكعلي، نائب رئيس الاتحاد، والسيد نعيم غربال، عضو الاتحاد.

واستهل الوفد جولته بزيارة مقر شركة تنمية الريف المصري الجديد، حيث استقبله اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون في المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن استعراض فرص الاستثمار الزراعي المتاحة بالمناطق المختلفة التابعة للمشروع، والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة.

وشملت زيارات الوفد التونسي أيضا  جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث اطلع على أنشطة المشروع المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة، كما شملت الجولة مواقع الزراعات المختلفة مثل الذرة، والفول السوداني، والزيتون، بالإضافة إلى المصانع القائمة.

واختتم الوفد زيارته بلقاء مع مسؤولي شركة الفيوم لصناعة السكر، حيث استقبلهم  الكيميائي أسامة عبد الرحمن حسانين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلال الزيارة استعراض أنشطة الشركة، وانتاجها، والجهود التي تقوم بها، وذلك في إطار دعم التعاون الثنائي في المجالين الزراعي والصناعي، باعتبار الشركة نموذجًا متكاملًا يربط الأنشطة الزراعية بالصناعات المرتبطة بها، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ومن جهته، أكد الدكتور سعد موسى، أن زيارة الوفد التونسي لمشروعات "مستقبل مصر" و"الريف المصري" و"الفيوم للسكر" تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في تونس، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي، تنفيذا وتلبية لدعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتا إلى أن هذه الجولة التفقدية تهدف إلى تعرف الوفد التونسي على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، والتي تتيح إقامة شراكات استثمارية ناجحة تعود بالنفع على البلدين.


وأشار إلى أن الوفد التونسي أبدى إعجابه الكبير بالتقدم الذي شهدته المشروعات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وتوطين الصناعات الغذائية، مما يعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية الزيارة ، أعرب الوفد التونسي عن شكره العميق لوزارة الزراعة المصرية وإعجابه الشديد بالإنجازات الملموسة في جميع المشروعات التي اطلع عليها خلال الزيارة، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي معربا عن تطلعه للتعاون المشترك، ودراسة فرص الشراكات الاستثمارية المحتملة، في سبيل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين.

