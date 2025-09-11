بلاش ياكلوه.. مخاطر اللانشون على الأطفال في المدارس

اللانشون من الأطعمة الجاهزة التي يفضل كثير من الناس تناولها لسهولة تحضيرها وطعمها المحبب خصوصاً للأطفال، لكن له مخاطر صحية لا بد من الانتباه لها إذا تم تناوله بكثرة أو بشكل يومي، ويأتي من أهم المخاطر ما يلي:



محتوى عالي من المواد الحافظة

يحتوي اللانشون على نيتريت الصوديوم ونترات الصوديوم، وهي مواد حافظة تساعد على منعه من التلف، لكنها قد تتحول داخل الجسم لمركبات ضارة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان خصوصاً سرطان القولون والمعدة.



نسبة ملح عالية

الإفراط في تناوله قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم، وزيادة العبء على الكلى، واحتباس السوائل في الجسم.



دهون مشبعة وكوليسترول

معظم أنواع اللانشون غنية بالدهون الحيوانية والزيوت المهدرجة، مما يزيد خطر السمنة وأمراض القلب والشرايين مع الاستهلاك المتكرر.



مكونات غير معروفة

بعض المنتجات الرخيصة قد تحتوي على بقايا لحوم أو أجزاء غير صالحة مثل جلود أو أحشاء، مما يقلل من قيمتها الغذائية ويرفع نسبة التلوث الميكروبي.



إضافات صناعية

نكهات صناعية وألوان قد تسبب مشاكل هضمية أو حساسية عند بعض الأشخاص.



ضعف القيمة الغذائية

بالمقارنة مع البروتين الطازج (مثل الدجاج أو اللحم الطبيعي)، اللانشون يحتوي بروتين أقل جودة، مع سعرات حرارية عالية ونسبة بروتين قليلة.