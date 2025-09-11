قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بلاش ياكلوه.. مخاطر اللانشون على الأطفال في المدارس

لانشون
لانشون
ريهام قدري

اللانشون من الأطعمة الجاهزة التي يفضل كثير من الناس تناولها لسهولة تحضيرها وطعمها المحبب خصوصاً للأطفال، لكن له مخاطر صحية لا بد من الانتباه لها إذا تم تناوله بكثرة أو بشكل يومي، ويأتي من أهم المخاطر ما يلي:


محتوى عالي من المواد الحافظة
يحتوي اللانشون على نيتريت الصوديوم ونترات الصوديوم، وهي مواد حافظة تساعد على منعه من التلف، لكنها قد تتحول داخل الجسم لمركبات ضارة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان خصوصاً سرطان القولون والمعدة.


نسبة ملح عالية
الإفراط في تناوله قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم، وزيادة العبء على الكلى، واحتباس السوائل في الجسم.


دهون مشبعة وكوليسترول
معظم أنواع اللانشون غنية بالدهون الحيوانية والزيوت المهدرجة، مما يزيد خطر السمنة وأمراض القلب والشرايين مع الاستهلاك المتكرر.


مكونات غير معروفة
بعض المنتجات الرخيصة قد تحتوي على بقايا لحوم أو أجزاء غير صالحة مثل جلود أو أحشاء، مما يقلل من قيمتها الغذائية ويرفع نسبة التلوث الميكروبي.


إضافات صناعية
نكهات صناعية وألوان قد تسبب مشاكل هضمية أو حساسية عند بعض الأشخاص.


ضعف القيمة الغذائية
بالمقارنة مع البروتين الطازج (مثل الدجاج أو اللحم الطبيعي)، اللانشون يحتوي بروتين أقل جودة، مع سعرات حرارية عالية ونسبة بروتين قليلة.

اللانشون لانشون مخاطر اللانشون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف حقيقة محاولة اقتحام منزل مواطن باستخدام سلاح أبيض بالإسماعيلية

الداخلية تكشف حقيقة محاولة اقتحام منزل مواطن باستخدام سلاح أبيض بالإسماعيلية

بتطبيق المحمول.. ضبط 5 سيدات أعلنوا عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة

بتطبيق المحمول.. ضبط 5 سيدات يقمن بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة

القبض على مالكي ومديري 11 شركة وهمية زعمت تسفير المواطنين للعمل بالخارج

القبض على مالكي ومديري 11 شركة وهمية للتوظيف بالخارج

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد