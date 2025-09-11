قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الانتهاء من رصف 14 شارع ضمن الخطة السنوية بالإسكندرية

رصف الطرق بالإسكندرية
رصف الطرق بالإسكندرية
أحمد بسيوني

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية ، لمديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق لهذا العام ، بإلإضافة إلى العمل على اعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد أنهت المديرية الطرق و النقل الخطة السنوية الخاصة برصف الطرق بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪؜ بنطاق حي الجمرك، حيث تم الانتهاء من رصف ١٤ شارع رئيسي تخدم قطاع كبير من المواطنين بنطاق الحي ؛ وهي: (شارع الشيخ بخيت- شارع مسجد الكلزة- شارع شركس- مربع شوارع سوق راتب من الجزائر حتى الغزالي- شارع حافظ باشا متفرع من الحجاري- شارع حلابو- شارع سيدي عبد الرحمن- مربع صهاريج الساحة- شارع الاوزعي- تركيب انترلوك بشارع ابو حنيفية ومتفرعاته- حارة البيت متفرع من ابو حنيفة- شارع الأحنف- شارع موافي-شارع علي محمد الحملاوي).

هذا وقد قامت مديرية الطرق والنقل بإعادة الشيء لأصله في ٨ شوارع بحي الجمرك عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها والشوارع هي:(تقاطع شارع الجزائر مع باب الكراستة اللبان- شارع النصر و امام باب ١٠ وامام بوابة الترسانة البحرية - شوارع جودة الحديني وأبو النصر - مربع شارع البحرية امام قسم الجمرك وامام البنك الأهلي- مربع شارع البحرية بمنطقة راس التين- شارع البحرية امام مجمع مدارس وموقف المشاريع- قطاعات مربع البحرية- سوق الجمعة المؤدي إلى كوبري الهاويس المحمودية).

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية رصف الطريق مديرية الطرق الجمرك

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

