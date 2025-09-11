الانتهاء من رصف 14 شارع ضمن الخطة السنوية بالإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، لمديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق لهذا العام ، بإلإضافة إلى العمل على اعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد أنهت المديرية الطرق و النقل الخطة السنوية الخاصة برصف الطرق بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪؜ بنطاق حي الجمرك، حيث تم الانتهاء من رصف ١٤ شارع رئيسي تخدم قطاع كبير من المواطنين بنطاق الحي ؛ وهي: (شارع الشيخ بخيت- شارع مسجد الكلزة- شارع شركس- مربع شوارع سوق راتب من الجزائر حتى الغزالي- شارع حافظ باشا متفرع من الحجاري- شارع حلابو- شارع سيدي عبد الرحمن- مربع صهاريج الساحة- شارع الاوزعي- تركيب انترلوك بشارع ابو حنيفية ومتفرعاته- حارة البيت متفرع من ابو حنيفة- شارع الأحنف- شارع موافي-شارع علي محمد الحملاوي).

هذا وقد قامت مديرية الطرق والنقل بإعادة الشيء لأصله في ٨ شوارع بحي الجمرك عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها والشوارع هي:(تقاطع شارع الجزائر مع باب الكراستة اللبان- شارع النصر و امام باب ١٠ وامام بوابة الترسانة البحرية - شوارع جودة الحديني وأبو النصر - مربع شارع البحرية امام قسم الجمرك وامام البنك الأهلي- مربع شارع البحرية بمنطقة راس التين- شارع البحرية امام مجمع مدارس وموقف المشاريع- قطاعات مربع البحرية- سوق الجمعة المؤدي إلى كوبري الهاويس المحمودية).

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق.