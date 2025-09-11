قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيبة بيطرية تفجر مفاجأة عن الكبدة المستوردة

الكبدة
الكبدة
ريهام قدري


نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، لتصحيح مفاهيم شائعة حول الكبدة، مؤكدة أن الاعتقاد السائد بأن الكبد هو "مخزن السموم" في الجسم غير صحيح.


وأوضحت "نوح" أن الكبد يقوم بدور "المرشح" أو "المصفاة" للمواد الضارة، حيث يعمل على تحويل السموم إلى مركبات يسهل التخلص منها عبر البراز أو البول، مشيرة إلى أنه لا يقوم بتخزين هذه السموم بداخله كما يتصور البعض.


وأضافت أن الكبدة من الأطعمة المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين B12 الضروري لتكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، وفيتامين A المسؤول عن صحة النظر ووظائف القلب والكلى، وفيتامين B2 المساهم في تكوين الخلايا، فضلًا عن نسبة عالية من الحديد سهل الامتصاص والبروتين، مع سعرات حرارية أقل مقارنة باللحوم الحمراء.
وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة التأكد من أن الكبدة سليمة ونظيفة ومصدرها مضمون، مع مراعاة طهيها جيدًا لتجنب أي مشكلات صحية، لافتة إلى أن إضافة مكونات مثل البصل والطماطم والفلفل والحبهان أثناء الطهي يرفع قيمتها الغذائية.


كما حذرت "نوح" من تناول الكبدة في بعض الحالات الخاصة، منها النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى لما قد يسببه فيتامين A من مخاطر على الجنين، ومرضى القلب نظرًا لارتفاع نسبة الكوليسترول، ومرضى النقرس بسبب زيادة حمض اليوريك.
واختتمت مؤكدة أن الكبدة ليست طعامًا محظورًا أو ضارًا بشكل عام، بل تُعد وجبة صحية ومفيدة متى ما توافرت شروط السلامة والجودة.

