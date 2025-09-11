قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين

بثت القناة الأولى فيديو مباشرا لـ انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملا مشتركا مع تونس لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لا يلبي تطلعات الشعبين،  وقال: “نعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري لكي يصل إلى مليار دولار خلال عامين”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن حجم التبادل خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 500 مليون دولار، وهذا رقم صغير.

وأوضح أنه تم اليوم توقيع مذكرات في الصحة والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، والاستثمار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، منذ قليل، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث اللجنة العليا فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين .

ويعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين، ثم يفتتح رئيسا الحكومة فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في مصر وتونس.  

حزب الله

أول تعليق من حزب الله على بيان الداخلية السورية

هولندا وأسبانيا

هولندا وأسبانيا تستدعيان السفير الروسي لديهما بسبب بولندا

الكرملين

الكرملين: المناورات الروسية البيلاروسية لا تستهدف أحدا

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

