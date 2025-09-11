تعرف على موعد عزاء أرملة الراحل تامر ضيائي

تستقبل أسرة أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي العزاء، غدًا الجمعة،وذلك عقب صلاة المغرب، بمسجد حسين صدقي بالمعادي.

وكانت قد شيعت منذ قليل جنازة أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي من مسجد حسين صدقي في المعادي.

ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي، وذلك بعد تعرضها خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجئة استلزمت دخولها أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها ونُقلت إلى العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة وأقاربها، داعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ويذكر أن زوجها الفنان تامر ضيائي كان قد توفي في يوليو من العام الماضي، بعد معاناة مع عدة أزمات صحية متتالية، من بينها إصابته بجلطة في القلب، حيث ظل يعالج لفترات متقطعة حتى وافته المنية، وقد عُرفت زوجته الراحلة بمساندتها الدائمة له في محنته، لتلحق به بعد عام واحد فقط من رحيله.