عاجل
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
نائب: القمة العربية في الدوحة تمثل اختبارًا لوحدة الصف العربي والإسلامي

النائب أحمد عاشور ، عضو مجلس النواب
النائب أحمد عاشور ، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد عاشور ، عضو مجلس النواب أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة يأتي في لحظة فارقة تمر بها المنطقة، بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على السيادة القطرية ، والذي وصفه بأنه تحدٍّ فجٍّ وخطير للأمن القومي العربي وللقانون الدولي برمّته.

وقال النائب أحمد عاشور في بيان له أن ما جرى من استهداف مباشر للأراضي القطرية يمثل نقلة نوعية في سلوك العدوان الإسرائيلي، ويجب ألا يُنظر إليه من زاوية قطر وحدها، بل باعتباره اختبارًا حقيقيًا للمنظومة العربية والإسلامية برمتها، مضيفا بأن الصمت أو التهاون في مثل هذه اللحظات يفتح الباب أمام المزيد من الاعتداءات، وقد يدفع المنطقة إلى مسارات لا تُحمد عقباها".

وأضاف عضو مجلس النواب إن ما وصفته قطر بـالخرق الخطير للقانون الدولي‘ ليس توصيفًا سياسيًا فقط، بل هو توصيف قانوني دقيق، يستدعي تحركًا عاجلًا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبات بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل حول ملابسات هذا العدوان".

وشدد النائب أحمد عاشور على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها إسرائيل، شجّعها على التمادي في استهداف المدنيين والمؤسسات والبُنى التحتية في أكثر من ساحة عربية، قائلًا: "من لا يُحاسب على جرائمه، سيتحوّل مع الوقت إلى دولة مارقة، خارجة عن القانون، وهو ما نراه اليوم من سلوك الاحتلال الإسرائيلي".

الدوحة القمة العربية الإسلامية العدوان الإسرائيلي السيادة القطرية العاصمة القطرية الدوحة

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

