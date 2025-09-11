النائب أحمد سمير زكريا: قمة الدوحة لحظة اختبار للإرادة العربية والإسلامية

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ليست مجرد اجتماع سياسي عابر، بل هي انعكاس للحظة اختبار حقيقية للإرادة العربية والإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف في بيان له أن ما ترتكبه إسرائيل من هجمات على غزة والضفة، واعتداءاتها التي طالت سيادة دول المنطقة، يكشف عن طبيعة مشروع استعماري لا يعبأ بالقانون الدولي ولا يتوقف عند حدود أو أعراف.

وأشار سمير زكريا إلى أن مصر، بما تملكه من ثقل تاريخي وسياسي، تظل القاطرة الحقيقية لأي تحرك عربي جاد، وأن جهودها المستمرة في وقف نزيف الدم الفلسطيني وصيانة استقرار الشرق الأوسط، هي التعبير الأوضح عن مسؤوليتها القومية.

وشدد على أن قمة الدوحة تمثل رسالة قوة ووحدة، ودعوة لإعادة صياغة الموقف العربي والإسلامي على أسس قادرة على مواجهة هذا الخطر الذي يهدد الأمة في حاضرها ومستقبلها.