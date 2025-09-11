قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: قمة الدوحة رسالة قوية لتوحيد الصف العربي والإسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن استضافة العاصمة القطرية الدوحة لقمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين المقبلين لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير، تمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ورسالة واضحة بأن الدول العربية والإسلامية قادرة على التحرك المشترك عندما يتعلق الأمر بتهديد سيادتها وأمنها. 

وأضاف غنيم في بيان له أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على سيادة دولة عربية، بما يستوجب موقفًا جماعيًا قويًا يضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات. وأوضح أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس إدراكًا عميقًا بخطورة الموقف، وحرصًا على صياغة رؤية موحدة تضع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار.

 وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية يجب أن تتجاوز حدود الإدانة التقليدية، وأن تتحول إلى خطوات عملية على المستويين السياسي والاقتصادي، من خلال الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على بناء جبهة دولية رافضة لسياسة فرض الأمر الواقع في المنطقة. 

وأكد الدكتور السعيد غنيم أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من التضامن والتنسيق بين العواصم العربية والإسلامية، مشددًا على أن قمة الدوحة يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو بناء موقف موحد يعزز قوة العالمين العربي والإسلامي على الساحة الدولية، ويضمن الدفاع عن قضاياهما العادلة وحماية سيادة دولهما واستقرار شعوبهما.

العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة الهجوم الإسرائيلي الأخير التحديات الدكتور السعيد غنيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

محافظ المنيا ووزير التربية والتعليم

استعداداً للعام الدراسي الجديد.. محافظ المنيا يشدد على جاهزية المدارس وتحسين البيئة التعليمية

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

اداري اليد للصالات شكرا للاتحاد لتطبيق الحيادية بين جميع الفرق

إداري اليد للصالات: شكرا للاتحاد لتطبيق الحيادية بين جميع الفرق

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد