المؤتمر: قمة الدوحة رسالة قوية لتوحيد الصف العربي والإسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن استضافة العاصمة القطرية الدوحة لقمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين المقبلين لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير، تمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ورسالة واضحة بأن الدول العربية والإسلامية قادرة على التحرك المشترك عندما يتعلق الأمر بتهديد سيادتها وأمنها.

وأضاف غنيم في بيان له أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على سيادة دولة عربية، بما يستوجب موقفًا جماعيًا قويًا يضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات. وأوضح أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس إدراكًا عميقًا بخطورة الموقف، وحرصًا على صياغة رؤية موحدة تضع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية يجب أن تتجاوز حدود الإدانة التقليدية، وأن تتحول إلى خطوات عملية على المستويين السياسي والاقتصادي، من خلال الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على بناء جبهة دولية رافضة لسياسة فرض الأمر الواقع في المنطقة.

وأكد الدكتور السعيد غنيم أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من التضامن والتنسيق بين العواصم العربية والإسلامية، مشددًا على أن قمة الدوحة يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو بناء موقف موحد يعزز قوة العالمين العربي والإسلامي على الساحة الدولية، ويضمن الدفاع عن قضاياهما العادلة وحماية سيادة دولهما واستقرار شعوبهما.