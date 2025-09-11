الأحد والإثنين.. الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة

أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة ستستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة يومي الأحد والإثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وكانت دولة قطر في وقت سابق ، أعلنت عن عزمها عقد قمة عربية وإسلامية استثنائية في العاصمة الدوحة خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية.

وأفادت مصادر بأن الدعوة وجهت إلى عدد من الدول لمناقشة الرد المناسب على هذا التصعيد، وترتيب جهد جماعي يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي

وجاء الإعلان بالتنسيق المكثف مع وزراء الخارجية والدفاع في المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر ولبنان والأردن، بالإضافة إلى المغرب، ضمن سلسلة اتصالات هاتفية تضامنية من القيادة القطرية مع القادة العرب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إدانات واسعة النطاق، عبرت عنها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من الدول الرافضة للاعتداء على سيادة قطر

وينقل التقرير أن الاتصالات الهاتفية شملت أطرافًا مثل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، إلى جانب نظرائهم في الإمارات وسلطنة عمان ومصر، إضافة إلى رؤساء حكومات الأردن ولبنان، وصولاً إلى تأكيد دعمهم لحق قطر في الدفاع عن سيادتها واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات.

وفي هذا الإطار، نظرت الحكومة القطرية إلى هذه القمة كمنصة فاعلة لتوحيد المواقف العربية والإسلامية، وتنسيق الجهود القانونية والدبلوماسية، بما يشمل اللجوء إلى المؤسسات الدولية من أجل مساءلة إسرائيل وردعها عن مثل هذه الاعتداءات.

ويتزامن الإعلان عن القمة الطارئة مع زيارات تضامنية بارزة، إذ وصل إلى الدوحة في الأيام الأخيرة عدد من الزعماء الإقليميين، في مقدمتهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير عبد الله الثاني من الأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي المتوقّع الوصول قريبًا، في مشهد يعكس وحدة وتضامنًا خليجيًا وعربيًا ضد الاعتداء.

وتعكس القمة الجهود الدبلوماسية الأكثر تنظيمًا، وتأتي للتصدي لتحديات جديدة فرضتها التطورات العسكرية والسياسية المفاجئة في الدوحة، وسيكون المجتمع العربي والإسلامي أمام اختبار حقيقي في مدى جاهزيته للدفاع عن سيادتها وإجهاض محاولات تقويض الاستقرار الإقليمي.