وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأحد والإثنين.. الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة

محمود نوفل

أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة ستستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة يومي الأحد والإثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وكانت دولة قطر في وقت سابق ، أعلنت عن عزمها عقد قمة عربية وإسلامية استثنائية في العاصمة الدوحة خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية.

وأفادت مصادر بأن الدعوة وجهت إلى عدد من الدول لمناقشة الرد المناسب على هذا التصعيد، وترتيب جهد جماعي يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي

وجاء الإعلان بالتنسيق المكثف مع وزراء الخارجية والدفاع في المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر ولبنان والأردن، بالإضافة إلى المغرب، ضمن سلسلة اتصالات هاتفية تضامنية من القيادة القطرية مع القادة العرب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إدانات واسعة النطاق، عبرت عنها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من الدول الرافضة للاعتداء على سيادة قطر

وينقل التقرير أن الاتصالات الهاتفية شملت أطرافًا مثل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، إلى جانب نظرائهم في الإمارات وسلطنة عمان ومصر، إضافة إلى رؤساء حكومات الأردن ولبنان، وصولاً إلى تأكيد دعمهم لحق قطر في الدفاع عن سيادتها واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات.

وفي هذا الإطار، نظرت الحكومة القطرية إلى هذه القمة كمنصة فاعلة لتوحيد المواقف العربية والإسلامية، وتنسيق الجهود القانونية والدبلوماسية، بما يشمل اللجوء إلى المؤسسات الدولية من أجل مساءلة إسرائيل وردعها عن مثل هذه الاعتداءات.

ويتزامن الإعلان عن القمة الطارئة مع زيارات تضامنية بارزة، إذ وصل إلى الدوحة في الأيام الأخيرة عدد من الزعماء الإقليميين، في مقدمتهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير عبد الله الثاني من الأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي المتوقّع الوصول قريبًا، في مشهد يعكس وحدة وتضامنًا خليجيًا وعربيًا ضد الاعتداء.

وتعكس القمة الجهود الدبلوماسية الأكثر تنظيمًا، وتأتي للتصدي لتحديات جديدة فرضتها التطورات العسكرية والسياسية المفاجئة في الدوحة، وسيكون المجتمع العربي والإسلامي أمام اختبار حقيقي في مدى جاهزيته للدفاع عن سيادتها وإجهاض محاولات تقويض الاستقرار الإقليمي.

قطر قمة عربية إسلامية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة قيادات حركة حماس جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

رئيسة وزراء تونس

رئيسة وزراء تونس: نسعى إلى تنفيذ شراكات كبيرة مع مصر

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يرحب بنظيرته التونسية وينقل لها تحيات الرئيس

جانب من اللقاء

نائب وزير الصحة يمنح مستشفيات الوادي الجديد مهلة شهر لتفادي السلبيات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

