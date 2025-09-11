قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على أنّ إسرائيل تحكمها حكومة هلاوس دينية توراتية تبحث مع حاخاماتها وفي كتبها الدينية عن أشياء يتخيلون أنها ستحدث.

الحق الفلسطيني
وحول التنسيق بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة، أوضح رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مصر وقطر انخرطا في الوساطة غير المحايدة من أجل الحق الفلسطيني وإيقاف الدم ولن يتوقفا، ورغم العدوان الذي أصاب قطر وتضامن مصر الكامل مع قطر، إلا أن التفاوض والوساطة واجب لن تتخلى عنه مصر وقطر حفاظا على القضية الفلسطيني ووقف نزيف الدماء في غزة".

وحول رد الفعل المتوقع لحركة حماس على استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لقادتها في الدوحة، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان: "هل ما حدث غباء سياسي أو غرور أو هلاوس دينية؟ ولكن نتنياهو بهذا الاستهداف أدخل خصما جديدا للمعركة".

وواصل: "نتنياهو جعل قطر عدوا رسميا، وسيجتمع مجلس الأمن، وقطر من حقها ولا بد أن تجمع مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم، فإن هناك محاولة لتجميع قطر لا ينتبه إليه الاحتلال، وحماس ليست في حاجة إلى الرد، فقد خلق نتنياهو بيديه وضعا جديدا ضده في المنطقة".


 

الدوحة وزير الخارجية بدر عبد العاطي

